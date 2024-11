Paola, galleria Santomarco: il raddoppio che divide

Raddoppio della galleria Santomarco: prima il dissenso unanime del Consiglio comunale poi il parere favorevole “condizionato” della giunta. In una richiesta congiunta i consiglieri di minoranza Marco Minervino, Andrea Signorelli, Emira Ciodaro, Roberto Perrotta e Marianna Saragò chiedono al sindaco l’annullamento della deliberazione di giunta in quanto il “dissenso formale” è stato votato all’gnanimità dal Consiglio comunale.

«Non è revocabile - evidenziano - in dubbio che tale deliberazione, approvata all’unanimità, rappresenti la volontà collettiva degli eletti e, pertanto, la giunta dovrebbe considerare con la massima serietà e rispetto questa posizione, limitandosi a darne esecuzione». In second’ordine si sottolinea come l’iter di approvazione del progetto: «fallace in molti elementi, è ancora incompleto per quanto concerne il rilascio di alcuni pareri da parte degli organismi ministeriali preposti. Sotto questo aspetto, dunque, il processo autorizzativo del progetto di raddoppio è ancora distante dall’arrivare ad una conclusione definitiva, soprattutto per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in materia ambientale dal Ministero».