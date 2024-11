Tentano di rubare rame in un hotel in costruzione: arrestati due giovani a Fiumefreddo Bruzio

Continua l’attività di contrasto dei reati predatori da parte dei carabinieri della Compagnia di Paola, in aumento nel periodo pre – natalizio.

Nella serata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile di Paola, supportati nella fase operativa dalla Stazione carabinieri di Cetraro Marina, hanno arrestato in flagranza per tentata rapina impropria due stranieri, di 34 e 22 anni, che si sono introdotti in un hotel in costruzione a Fiumefreddo Bruzio per asportare il rame presente nell’impiantistica.

L’intervento è stato richiesto dal titolare della ditta edile e sua madre che hanno sentito rumore di oggetti metallici provenire dall’interno dell’albergo. I due giovani, di origine rumena, sono stati sorpresi a tagliare con una tronchese e accatastare i tubi in rame. Vistisi scoperti hanno aggredito prima il proprietario e poi fatto cadere a terra la madre per provare a scappare con la propria macchina, ma la loro fuga è stata ostacolata dal mezzo del legale rappresentante della ditta. I rapinatori sono stati bloccati dai Carabinieri intervenuti.