Corigliano Rossano, rapina con calci e pugni a un invalido: fermato il ladro

Nel tardo pomeriggio del 27 novembre, nella centralissima via Nazionale a Corigliano Rossano, un uomo di mezza età, invalido civile, è stato aggredito e derubato con inaudita violenza. Il responsabile, un giovane di origine marocchina senza fissa dimora, è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo via Nazionale quando è stato improvvisamente assalito alle spalle. L’aggressore lo ha scaraventato a terra, colpendolo ripetutamente con calci e pugni al volto, lasciandolo in stato di semi-incoscienza. In quei drammatici momenti, l’assalitore è riuscito a sottrarre il marsupio della vittima, contenente denaro e documenti personali, per poi darsi alla fuga.

La scena non è passata inosservata: alcuni testimoni hanno allertato immediatamente i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto in tempi rapidi. Basandosi sulla descrizione fornita – abbigliamento e caratteristiche fisiche – i militari hanno avviato una caccia all’uomo, riuscendo a individuarlo nei pressi di una stazione di servizio. Qui il sospettato, intento a controllare il contenuto del marsupio rubato, è stato bloccato e perquisito.