Grave incidente a Castrovillari, mezzo si ribalta e travolge il guardrail

Non è fortunatamente in pericolo di vita il conducente di un mezzo dedicato alla logistica che, la scorsa notte, è finito fuori strada al chilometro 188+350 della corsia sud. Tutto, probabilmente, dopo un pauroso scontro con altri due veicoli. Il mezzo si è ribaltato ed ha travolto il guardrail posto a guardia della carreggiata. La corsa del mezzo è finita sotto una profonda scarpata. Sul posto, oltre al responsabile del tratto autostradale, ing. Pasquale Maradei, anche il personale dell'Anas e l'ambulanza del 118 di Castrovillari. I sanitari dell'ospedale Ferrari hanno proceduto al soccorso del conducente del mezzo e, soprattutto, disposto il trasferimento dell'uomo presso l'ospedale Pasquale Ferrari. La prognosi sarà sciolta soltanto nelle prossime ore. Polizia Stradale adesso a lavoro per comprendere le ragioni del sinistro autostradale, mentre l'Anas e una ditta specializzata si stanno occupando del recupero del carico e del mezzo. Il traffico veicolare è stato deviato sulla corsia di sorpasso, quella sud, ma tutto il tratto autostradale ha fatto registrare forti rallentamenti, sia sulla sud, ma anche sulla corsia nord che conduce a Campotenese, tanto che per il recupero del mezzo sarà necessaria la chiusura cautelare della corsia sud.