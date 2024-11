In auto con 2 mila euro e 50 grammi di cocaina: arrestato 32enne nel Cosentino

L’azione di contrasto dei Carabinieri al consumo e allo spaccio degli stupefacenti è costante ed è quantomai capillare. Lo dimostra l’arresto di questa notte di un 32enne di Acquaformosa, piccolo centro del cosentino con meno di 1000 abitanti. Infatti, nel corso dei servizi di controllo notturni, i militari della Compagnia di Castrovillari hanno fermato il giovane a bordo della propria autovettura sportiva. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, hanno deciso di approfondirne il controllo: prima sono stati scoperti oltre 2000 euro in contanti, dopodiché – all’interno del cofano della vettura e ben occultata – veniva rinvenuta una bustina di plastica trasparente con all’interno oltre 50 grammi di cocaina.

I soldi e la droga sono stati sequestrati, mentre l’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tradotto in carcere e in attesa di convalida.