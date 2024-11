San Demetrio Corone, sparò al cognato: patteggia quattro anni

Si è concluso con un patteggiamento della pena il processo per tentato omicidio a carico di Demetrio Rose, accusato si aver esploso colpi di arma da fuoco contro il cognato nella notte di Capodanno del 2022 a San Demetrio Corone. L’uomo, difeso dinanzi al Tribunale di Castrovillari dagli avvocati Giuseppe Vena e Demetrio Marciano, è stato processato nelle forme del giudizio immediato e rischiava fino a 14 anni di galera per il reato di tentato omicidio, nonchè fino a 10 anni per porto e detenzione illegale di arma da fuoco e ulteriori fino a 10 anni di carcerazione per il possesso illegale del munizionamento. L’imputato ha invece patteggiato la pena solamente di soli 4 anni e sei mesi. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dei difensori tenuto conto, durante l’interrogatorio di garanzia, l’uomo aveva riconosciuto le sue responsabilità nella vicenda e aveva risarcito il danno alla vittima.