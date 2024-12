Corigliano Rossano, differenziata all’80% ma la Tari resta alta

Nei gironi scorsi è stato comunicato il dato del raggiungimento dell’80% della raccolta differenziata. Un dato che non è meramente una espressione numerica. Da

maggio il Comune di Corigliano Rossano conferisce decine di tonnellate di rifiuti indifferenziati in meno al giorno e ciò rappresenta non solo una conquista ambientale e civile, ma anche economica. In molti, però, evidenziano che la Tari è ancora alta. Sul tema è intervenuto il sindaco Flavio Stasi che ha spiegato fino ad Aprile 2024 si avevano percentuali basse della differenziata e ciò perchè si era appena iniziato. Inoltre la Tari copre i costi del sistema rifiuti ed ha risentito dell'aumento dei prezzi di energia e carburante, oltre che delle tariffe di conferimento. «Grazie al balzo in avanti della differenziata, la nostra Tari si è stabilizzata (altrimenti sarebbe inevitabilmente salita) e negli anni prossimi inizierà a diminuire».