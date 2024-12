Maltrattamenti in famiglia a Corigliano Rossano, scatta la condanna a 3 anni

Condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione un uomo del posto accusato del reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa ed ha confermato la sentenza di condanna emessa sia in primo grado che in Appello.

Vittima della triste storia, fatta di vessazioni e violenze, durata per oltre 10 anni e consumata tra le mura domestiche, è la moglie dell’indagato, che sarebbe stata maltrattata dinanzi gli occhi impotenti dei tre figli minori della coppia e salvata proprio dal coraggio della figlia che chiamò la polizia. È stato questo gesto della figlia più grande della coppia che, sovrastata dal dolore e dalla paura, ha trovato comunque la forza di chiamare la polizia, a salvare la madre dall’ennesima aggressione. La donna a sua volta dopo essere finita in ospedale ha deciso di spezzare quella catena di violenza trovando il coraggio di denunciare il marito.