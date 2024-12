Aggressioni al personale sanitario in servizio. L’Asp di Cosenza adotta il protocollo “tolleranza zero”

La paura affiora sempre all’improvviso, nei giorni peggiori in cui gli ospedali si ritrovano in affanno. E le stanze dei Pronto soccorso, devastate dalle malattie, tra caos e dolore, diventano frontiere aperte per chiunque, malintenzionati compresi. Ed è lì che, tra lamenti e sgomento, di una sanità priva di anticorpi, l’umanità cambia aspetto, modifica percezione e comportamenti. Trame che s’intrecciano, inevitabilmente, con le difficoltà di un sistema salute che fatica a ritrovare il senso dell’orientamento dopo trent’anni di guai finanziari. Spesso, l’obiettivo della rabbia di familiari al seguito dei malati o degli stessi pazienti in coda per una visita o un esame sono proprio quegli uomini e quelle donne in camice bianco che cercano di rispondere alla valanga di richieste, spesso inappropriate per un ospedale. Eppure sono quelle stesse donne e quegli stessi uomini che per mesi erano stati celebrati eroi, fotografati con gli occhi stanchi e i volti stremati, osservati mentre sfidavano il virus a mani nude dentro quelle stanze svuotate dal terrore. Per due anni li hanno chiamati “angeli”, gli “angeli del Covid”, l’ultima frontiera che restava tra la speranza di sopravvivere al nemico e la disperazione di non farcela. I racconti e i ricordi di quei giorni drammatici, però, sono spariti in fretta, cancellati dalle testimonianze che riportano alla tragica normalità.

Da Paola a Corigliano, da Castrovillari a Rossano, e fino a Cosenza l’elenco del personale sanitario vittima di aggressione è senza fine. Chiudere le porte dei Pronto soccorso, sbarrare le finestre non serve più ad evitare l’onda di piena della follia, non serve a scansare il pericolo di aggressioni, una violenza assurda in cui, prima o poi, si rischia di finirci dentro. Occorrerebbe solo maggior rispetto verso chi lavora per garantire, in modo permanente, assistenza e cure a tutti, il rispetto di regole, delle priorità e, naturalmente, della convivenza civile. Si chiude un occhio, spesso anche due, per fingere di non vedere la fatica che medici, infermieri e oss compiono ogni giorno dentro quelle stanze per aiutare corpi piegati dalle malattie, uomini e donne che corrono sulle ambulanze del 118 per salvare vite umane.