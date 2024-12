Rassegna stampa 04-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Aerei per la Calabria: a Natale prezzi alle stelle per i voli verso Lamezia, Reggio e Crotone

IN EVIDENZA

Gioia Tauro, narcotrafficanti e portuali infedeli: 25 condannati per un totale di 236 anni di carcere

«La 'ndrina Libri? Storicamente riconosciuta come cosca del territorio cittadino». Le motivazioni del processo d’appello

Crotone, inchiesta “Glicine Acheronte”: gli atti restano in Tribunale

Crotone, così spacciava la famiglia “stupefacente”…

CRONACA

Aggressioni al personale sanitario in servizio. L’Asp di Cosenza adotta il protocollo “tolleranza zero”

Catanzaro, il cartellone di Natale è a rischio: esclusi i due partecipanti al bando

Natale senza luminarie a Corigliano Rossano, l’opposizione contesta il sindaco

LE RIVOLUZIONI

Catanzaro Servizi, i primi passi dopo l’ingresso nel porto di Lido

Reggio Calabria, piazza De Nava restituita alla città. Falcomatà: «Bisogna avere fiducia nel futuro»

Un traforo del Reventino per spezzare l’isolamento delle aree interne