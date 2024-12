Castrovillari, ennesimo taglio dell’Asp nell’area Esaro-Pollino

«Atto aziendale favorisce le altre strutture sanitarie e taglia i servizi per gli utenti dell'area del Pollino e dell'Esaro». Associazioni di volontariato dell'ospedale, ma soprattutto il Comitato territoriale consegneranno, questa mattina, ai dirigenti dell'Asp di Cosenza, un nuovo documento programmatico in cui si sottolinea la necessità di bloccare la strada dei tagli che, da dieci anni a questa parte, hanno praticamente ridotto al lumicino i servizi e l'attività del presidio castrovillarese. I componenti del comitato e rappresentanti delle associazioni partiranno questa mattina, alle ore 9,30, dal piazzale presente nei pressi del Liceo Classico Garibaldi. L'obiettivo è sostanzialmente quello di salire il livello delle ultime tre proteste che si sono tenute all'Azienda sanitaria provinciale. L'iniziativa è stata aperta a tutti i cittadini, ma anche agli amministratori e a quanti sentono forte la necessità di esprimere dissenso nei confronti dei dirigenti che continuano a tagliare i servizi dello spoke di Castrovillari. «L'atto aziendale della ASP di Cosenza – sottolineano i componenti delle associanti di volontariato – in questi giorni è in corso di approvazione. Per come è stato redatto, comporterà nuovi tagli per l'ospedale di Castrovillari. Soprattutto per Oncologia e Pneumologia). Il documento di protesta – concludono – e le nostre proposte che consegneremo alla ASP non avranno abbastanza forza senza la presenza delle persone. Aiutiamoci tutti insieme a difenderci».