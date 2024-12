Cosenza, operazione "Alto Impatto": due arresti per droga

In un’altra operazione, gli agenti della Squadra Mobile si sono recati presso l’abitazione di un incensurato in un’altra zona della città. Nonostante il tentativo dell’uomo di impedire l’accesso, gli agenti sono entrati nell’appartamento passando attraverso un lucernaio. Durante la perquisizione, sono stati trovati tre involucri contenenti 187 grammi di cocaina e 0,5 grammi di marijuana, oltre a strumenti per il confezionamento, come un bilancino elettronico e una macchina per il sottovuoto. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Cosenza.

Tutela dei diritti degli indagati

Entrambi gli arrestati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva, nel rispetto delle normative sulla presunzione di innocenza e sul diritto di cronaca.

L’operazione “Alto Impatto” conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità sul territorio.