Droga e 30 cellulari nel carcere di Rossano

Ennesima operazione della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Rossano, dove sono stati rinvenuti telefoni e sostanza stupefacente. Questa volta sono stati ritrovati ben 30 cellulari nascosti in un luogo preciso e che potevano essere messi a disposizione di più detenuti previo pagamento da chi deteneva gli strumenti di telefonia mobile.«A tutto il reparto di Rossano - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - vanno i nostri complimenti per la brillante operazione di polizia condotta. Ciò dimostra ancora una volta come sia sempre più urgente schermare gli istituti penitenziari, per evitare traffici illeciti e problemi di sicurezza legati all’utilizzo illegali dei telefoni».