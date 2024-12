Paola, forti raffiche di vento. Danni al Palatenda

Danni ingenti al Palatenda. La struttura di contrada Tina è stata scoperchiata nella notte tra giovedì e ieri a causa delle violente raffiche di vento. Sempre il vento aveva creato problemi sulla via principale del paese dove erano stati posizionati i mercatini di Natale. In merito si sono registrati gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le rispettive aree.

Il Palatenda è una struttura di realizzazione abbastanza recente che sorge accanto lo stadio comunale ed è utilizzato all’occorrenza dalle squadre di basket, pallavolo e calcio a cinque. Un problema non di poco conto al quale adesso il Comune dovrà rispondere. È ben chiaro che coloro i quali usufruiscono del centro sportivo attendono con ansia gli interventi di ripristino. Servirebbe anche individuare e risolvere eventuali problemi strutturali, per evitare che si possano ripresentare problemi in futuro. Un intervento quindi risolutivo perché già in passato il vento aveva fatto danni anche se in maniera lieve. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno tuttavia rassicurato di stare seguendo passo passo le evoluzioni causate dal maltempo.