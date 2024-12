Terrore a Corigliano Rossano, rapina a mano armata a Schiavonea: portano via soldi e gioielli

Momenti di terrore per una famiglia di Schiavonea che ha subito una violenta rapina a mano armata in pieno pomeriggio. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 17 nella frazione marina nell'area urbana ausonica. Vittima una famiglia del posto che in un pomeriggio qualunque si è sentita bussare alla porta della propria abitazione. Uno dei componenti del nucleo familiare è andato tranquillamente ad aprire senza immaginare però che una volta aperta la porta sarebbe andato incontro ad un vero e proprio incubo. Dinanzi all'uscio della casa di davanti ai suoi occhi increduli si sono materializzati i rapinatori. I criminali, brandendo delle mazze sono entrati con la forza , costringendo i proprietari della casa a farsi consegnare tutto quanto di valore era all'interno dell'abitazione. Oltre a oggetti di valore e monili ed anche soldi liquidi, i rapinatori sempre sotto minaccia delle mazze, hanno obbligato i membri della famiglia ad aprire la cassaforte depredando tutti quanto in essa era contenuto. Al momento non si conosce l'ammontare della malloppo che è stato portato via.