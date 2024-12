Castrovillari, proroga per l’isola pedonale: si allungano i tempi dei lavori

C'è una determina di concessione proroga per l’ultimazione dei lavori riguardanti l'isola pedonale di Corso Garibaldi sud. Il settore della Pianificazione – per come richiesto dalla Soprintendenza – ha posto il parere favorevole alla «richiesta di proroga, espresso ai sensi dell’articolo 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 da parte del direttore dei lavori e trasmesso con nota del 25/11/2024, nel quale viene evidenziata la necessità di apportare al progetto alcune modifiche richieste dalla Soprintendenza, da cui si attendevano precisi riscontri per la redazione della perizia di variante». Il direttore dei lavori ha quantificato la «proroga assentibile in giorni 153». Sempre per il settore delle Pianificazione del territorio, e questo alla luce del «complesso normativo in materia di lavori pubblici e, in particolare, il principio di risultato di cui all’articolo 1 del Codice degli appalti» si ritengono «condivisibili le motivazioni addotte dall’impresa e dal direttore dei lavori che giustificano la necessità della proroga». La richiesta adesso ridetermina una nuova data di consegna, ossia il 2 maggio 2025. Allo stato le lavorazioni si stanno tenendo sul marciapiede sud dell'antico Corso. La sede stradale consentirebbe, per come deciso dall’Amministrazione comunale, la sua trasformazione in isola pedonale.