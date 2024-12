Crolla un tetto nel borgo di Rossano: scatta l’allarme amianto

Si sbriciola sotto le sferzate di una pioggia battente il tetto e il solaio interno di una casa disabitata nel centro storico di Rossano. Il crollo è avvenuto la notte scorsa attorno alle 4:45, in via Cairoli, in una delle zone più antiche del centro storico rossanese in cui le case sono costruite una di fianco all'altro e le vie di collegamento sono strette e attaccate alle abitazioni. E sono stati proprio i residenti della zona ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, segnalando la situazione di pericolo che si stava venendo a creare in quella abitazione fatiscente e ormai disabitata da anni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare in un poco per mettere in sicurezza i luoghi, rallentati sia dalla pioggia battente, ma anche dagli spazi impervi e stretti in cui si ergeva quella che una volta era una abitazione. Tra i vari problemi riscontrati vi è anche quello che, una volta fatta una ispezione per verificare la stabilità della abitazione, o meglio di quello che restava dell’abitazione, gli uomini del 115 hanno comunque riscontrato la presenza di amianto.