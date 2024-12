Paura ad Albidona, 54enne cade e si rompe una gamba durante una battuta di caccia

Disavventura durante una battuta di caccia per un uomo di 54 anni, residente a Trebisacce, rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi in un’area boschiva nel comune di Albidona, in provincia di Cosenza. Il cacciatore, identificato con le iniziali A.T., ha riportato una sospetta frattura a un arto inferiore dopo una caduta accidentale.

Nonostante il dolore e la situazione complessa, l’uomo è riuscito a contattare direttamente il CNSAS Calabria (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), fornendo dettagli precisi sulla propria posizione e sulle sue condizioni di salute.

Immediato l’intervento della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino, coadiuvata da un’équipe sanitaria del 118. Dopo aver immobilizzato l’arto ferito, i soccorritori hanno trasportato il cacciatore su una barella fino al punto più vicino accessibile da mezzi di soccorso, dove era presente un’ambulanza pronta per il trasferimento.

Il 54enne è stato poi condotto all’ospedale di Trebisacce per gli accertamenti e le cure necessarie. L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha garantito un rapido trasferimento in condizioni di sicurezza, prevenendo ulteriori complicazioni.