Anomalie in appalti e affidamenti, assolto l'ex sindaco di Rende Marcello Manna

E' stato assolto, in sede di rito abbreviato, l’ex sindaco di Rende, Marcello Manna, coinvolto nella inchiesta della procura di Cosenza denominata "Malarintha". Con lui sono stati assolti Maria Pia Annunziata Cristaudo e Maria Brunella Patitucci con la formula “perchè il fatto non sussiste” e Sandro e Maria Vittoria Campesi “perchè il fatto non costituisce reato” in relazione a presunte anomalie relative a affidamenti e appalti del comune d’Oltre Campagnano.

Nell’ambito dello stesso procedimento e sempre in “abbreviato” il gup Benigno ha inflitto la condanna a un anno e dieci mesi (pena sospesa) ad Alessandro Sturino coinvolto nell’inchiesta avviata due anni fa dalla procura bruzia.

Il magistrato giudicante ha invece disposto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Cosenza degli imputati Massimo Aceto, Roberto Beltrano, Emilio e Gianluca Bruni, Pietro De Rose, Cesare Florio Bruno Marucci, Francesco Minutolo, Mariano Mirabelli, Angelo Ruffolo, Pietro Salituro e Michele Mirabelli.