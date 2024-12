San Sosti: arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti

Operazione antidroga dei Carabinieri di San Sosti, che hanno arrestato un uomo residente a Sant’Agata di Esaro, già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo mirato alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti, l'uomo mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato sottoposto a perquisizioni personali e domiciliari.

In un piccolo garage adiacente all’abitazione, i militari hanno rinvenuto oltre 700 grammi di marijuana confezionata in contenitori sottovuoto e alcuni grammi di hashish. Oltre alla droga, sono stati sequestrati più di 2.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività illecita.

Le analisi condotte con specifici “narco test” hanno confermato la natura delle sostanze. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Castrovillari, coordinata dal procuratore Alessandro D’Alessio.

Le indagini proseguono per chiarire la portata delle attività illecite dell’arrestato. In attesa di una sentenza definitiva, si ribadisce che l’indagato è da ritenersi presunto innocente, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.