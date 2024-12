Ancora maltempo nel Cosentino, nuova esondazione del torrente Scirocco a Paola: cinquanta famiglie in difficoltà

L'ondata di maltempo prosegue nell'alto Tirreno Cosentino (oggi ancora allerta gialla sulla fascia tirrenica della Calabria nelle province di Cosenza, Catanzaro e Vibo). Nuova esondazione del Torrente Scirocco in zona Badia di Paola. Problemi alla circolazione per i residenti della zona. Non si registrano danni a persone, ma seri disagi per la popolazione.

Una macchina è rimasta impantanata e molte famiglie (una cinquantina circa) sono bloccate ed impossibilitate ad uscire di casa. Nella notte è caduto un grosso masso sulla via che porta al Santuario di San Francesco di Paola.

Nell'alto Tirreno Cosentino

Preoccupa la situazione al confine tra Santa Maria del Cedro e Verbicaro; le abbondanti piogge che si sono riversate tra ieri e la notte appena trascorsa, quella tra lunedì 09 e martedì 10 dicembre, hanno ingrossato il fiume Abatemarco, provocando danni alla strada secondaria che collega i due paesi.