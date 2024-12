Fuscaldo, controlli dei vigili del fuoco a una ferro-cisterna che trasportava sostanza chimica: nessuna fuoriuscita del liquido

Su richiesta dei tecnici di RFI, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza - distaccamento di Paola - con supporto di unità Nbcr della sede centrale, sono intervenute nella stazione di Fuscaldo per una verifica di dispersione sostanze pericolose.

Interessata dal sinistro una ferro-cisterna trasportante sostanza chimica. L'intervento è valso a constatare che non vi fosse alcuna fuoriuscita della sostanza dovuta all'apertura del passo d'uomo situato sulla sommità del vagone e alla successiva chiusura del boccaporto.

Sino al termine delle operazioni di soccorso il treno merci è rimasto fermo su un binario morto ed è stata disalimentata la linea elettrica della rete ferrata per il tempo necessario.