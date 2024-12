Piove dentro la scuola Tieri a Corigliano Rossano. Straface: "Si interrompano le attività e si recuperino interventi fino ad oggi mancati"

"È normale che piova a dicembre. Non è altrettanto normale che piova improvvisamente in una scuola. È quanto di più paradossale si possa verificare e denota tutta la disattenzione e la totale assenza di programmazione, e controllo che l’Amministrazione Comunale riserva al patrimonio edilizio scolastico cittadino sul quale non viene effettuata (e questa è la prova provata!) alcuna manutenzione".

È quanto dichiara il consigliere regionale e comunale Pasqualina Straface chiedendo al Sindaco Flavio Stasi che, adesso, venga immediatamente emessa un’ordinanza di chiusura e sospensione delle attività didattiche dell’Istituto Tieri, allo scalo di Corigliano, nel quale da più giorni scende acqua dal solaio. Bisogna salvaguardare l’incolumità della comunità scolastica da eventuali corti circuiti o, peggio, crolli.

"Se non è stata fatta nei mesi di chiusura delle scuole, vale a dire nei tre mesi d’estate, ci si adoperi almeno ora, nella pausa didattica invernale a seguito della chiusura per sicurezza, per recuperare quanto non è stato fatto in termini di interventi di ordinaria amministrazione e per evitare, come in questo caso – conclude la Straface – di dover intervenire in emergenza".