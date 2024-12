Malattia del Congo, ricoverata a Cosenza una donna con sintomatologia sospetta: sta bene. L'ospedale: “Non rilevati elementi patogeni”

Una donna che presentava una sintomatologia simile a quella descritta per la malattia diffusa in una zona remota del Congo e ancora non diagnosticata, è stata ricoverata nei giorni scorsi nell’ospedale di Cosenza. La donna, secondo quanto si è appreso, è rientrata dal Paese africano il 29 novembre e subito è andata in ospedale accusando febbre e altri malesseri. La donna, comunque, è stata dimessa già il giorno successivo e sta bene.

Vista la sintomatologia presentata e le poche informazioni ancora disponibili sulla malattia che sta colpendo il Congo, l'ospedale, d’intesa con l’Azienda sanitaria provinciale, ha disposto l’invio degli esami effettuati all’Istituto superiore della sanità a Roma per fare accertamenti più approfonditi.

La posizione dell'Annunziata

La paziente è giunta alla nostra osservazione il 27 novembre 2024 per riferita sintomatologia febbrile insorta da 4-5 giorni, poco prima del viaggio di rientro in Italia, dalla Repubblica Democratica del Congo. Durante la degenza non sono stati rilevati elementi patologici, neanche negli esami emato-biochimici e microbiologici. Dimessa è stata richiamata a controllo ai fini esclusivamente precauzionali. Nessuno dei contatti familiari ha manifestato problematiche sanitarie.