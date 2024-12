Incendio all'interno del Comune di San Lorenzo del Vallo: sindaco, vice e consigliere lo spengono con l'estintore

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri all’interno del Palazzo di Città di San Lorenzo del Vallo , attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. Il sindaco Vincenzo Rimoli , avvisato dai residenti per il fumo e l’odore acre, è intervenuto prontamente insieme al vicesindaco Nicola Pirace e al consigliere Francesco Cipolla. I tre hanno utilizzato estintori per contenere le fiamme fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco di San Marco Argentano, che hanno completato l’operazione di spegnimento. L’intervento tempestivo ha evitato danni più gravi alla struttura.

Trasferimento delle attività istituzionali

Le attività comunali, già spostate in sedi temporanee a causa dei lavori, proseguiranno regolarmente. Tuttavia, rimane da chiarire se l’incendio sia stato di origine dolosa o accidentale. Le autorità stanno indagando per fare luce sull’accaduto e fornire eventuali ulteriori aggiornamenti. L’episodio sottolinea la necessità di incrementare le misure di sicurezza negli edifici pubblici in fase di restauro.