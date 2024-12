Cosenza, minaccia i clienti di un supermercato in via degli Stadi con coltelli e siringa

Momenti di panico in un supermercato di via degli Stadi. Un uomo, prima con una siringa e dopo con due coltelli afferrati nel reparto salumeria dopo avere sopraffatto alcuni dipendenti, ha cominciato ad aggirarsi all’interno del supermercato minacciando di colpire chiunque gli si facesse incontro.

C’è stato un fuggi fuggi generale. Diverse persone impaurite si sono riversate in strada. Era da poco trascorso mezzogiorno. La scena è stata notata da un luogotenente della Polizia locale, Mario Giordano, libero dal servizio, che stava rientrando a casa. Giordano, dopo avere capito cosa stava accadendo ha chiesto aiuto a un agente della Polizia di Stato a sua volta libero dal servizio. I due, senza perdere un attimo di tempo, sono entrati nel supermercato, hanno fatto allontanare le persone ancora dentro e si sono dirette verso il malintenzionato che stava dando in escandescenze, brandendo i due coltelli.

I due poliziotti hanno bloccato le porte per evitare che l’uomo uscisse. Poi hanno provato senza esito a convincerlo a consegnare i coltelli e a calmarsi. Alla fine è stato disarmato, bloccato e subito dopo consegnato ai carabinieri nel frattempo intervenuti sul posto con due pattuglie. Il protagonista del movimentato episodio è stato portato in caserma e identificato. È R.L., un 40enne originario di San Giovanni in Fiore. I militari dell’Arma lo hanno successivamente accompagnato in ospedale per una visita psico-mentale.

Non è la prima volta che Mario Giordano è al centro di un fatto del genere. Nel 2014 (all’epoca era ispettore), durante il concerto di Capodanno nella nostra città, con freddezza e intervenendo tempestivamente, disarmò un uomo armato di coltello che probabilmente ubriaco stava infastidendo alcune persone. La vicenda anche in quella occasione avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Un trentenne quella sera, evidentemente ubriaco, nei pressi del palco allestito in piazza dei Bruzi, brandendo un coltello, cominciò a minacciare chiunque gli si avvicinasse. Un po’ come accaduto nel supermercato di via degli Stadi. Dieci anni fa una ragazza corse verso alcuni agenti della Municipale in servizio con il comandante Ugo Dattis. L’ispettore Giordano con calma e sangue freddo si avvicinò al malintenzionato e riuscì a disarmarlo. L’uomo fu poi immobilizzato grazie anche all’intervento di alcuni carabinieri e poi denunciato a piede libero.