Rassegna stampa 12-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Poche risorse nella legge di Stabilità calabrese. Nella manovra prevale la prudenza

L’INDAGINE

- Un Natale di regali in Calabria, ma non per tutti

L’INTERVISTA

- Cosenza, la nuova strategia politica di Caruso: “Lavoriamo per un’area metropolitana”

IN EVIDENZA

- Cosenza, avvocati sul piede di guerra: tre giorni di astensione

- Depurazione a Reggio, disco verde al potenziamento della rete

- ‘Ndrangheta a Vibo, Rinascita Scott. La richiesta della pm Frustaci: “Va ascoltato in aula il collaboratore di giustizia Fortuna”

- Vibo, via Affaccio: partito il taglio degli alberi. Ma tra gli esercenti il Natale si è… spento

POLEMICHE SOTTO L’ALBERO

- Catanzaro, eventi natalizi con il Politeama. Fari della commissione Vigilanza

- Concertone di Capodanno a Cosenza, l’acuto della maggioranza

- Reggio, “concorsi e ombre”: il centrodestra solleva una questione morale

- Corigliano Rossano, tiene ancora banco la vicenda comunale

- Lamezia, strutture sportive insufficienti. Poche le ore a disposizione