Responsabile di reati in materia di armi in Serbia: catturato a Corigliano Rossano

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano hanno proceduto al rintraccio di un cittadino straniero, in esecuzione alla richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalla Serbia per violazione alla legge sulle armi commessa in quello Stato.

Nel particolare, la persona in questione veniva rintracciata dagli agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale nell’area urbana di Corigliano Calabro, con gli operatori che procedevano al controllo, identificando compiutamente il cittadino straniero che di fatto corrispondeva al soggetto ricercato su cui gravava un mandato di cattura per violazione della legge sulle armi previsto dal Codice Penale serbo.

Al termine delle formalità di rito, dato atto dell’esecuzione di arresto, veniva associato presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro.