Castrovillari, i pericoli del web minacciano i nativi digitali: ecco come difendersi

Il web è una miniera d'oro e un inferno. È un infinito navigare su autostrade virtuali che possono diventare, improvvisamente, insidiose, riempiendosi di incubi. Fantasmi che minacciano, soprattutto, i ragazzini che, col telefonino, si scambiano messaggi testuali, videoclip e selfie. Sono gli adolescenti i più coinvolti. Vivono con gli occhi appiccicati allo schermo dei loro smartphone come se tutto dipendesse da quello. A casa, a scuola, a tavola, non ascoltano più, non parlano più, non interagiscono più col mondo reale. Fuori da quella dimensione social vivono il vuoto delle relazioni. Sembrano assenti e, intanto, digitano velocemente su quelle loro tastiere per entrare in contatto col resto del mondo, quello che viaggia sulle autostrade del 5G. È così che stanno crescendo i nostri figli, i nativi digitali. E con i genitori sempre meno presenti per lavoro (e, quindi, meno attivi nel ruolo di educatori), le amicizie dei ragazzi finiscono per intrecciarsi pericolosamente nella rete. Il web è diventato il loro maestro di vita, l’amministratore delle loro esistenze, imparano con internet a gestire impulsi ed emotività, ad intrecciare relazioni sociali, ad andare alla ricerca di competenze strategiche (disponibili grazie alle app di Intelligenza artificiale) che servono a garantirsi successi scolastici oppure a superare problemi di diverso genere. Per loro c’è sempre una risposta pronta nella rete, un video tutorial che spieghi come si faccia una determinata cosa o come si svolga un compito di scuola. Navigano dall’alba al tramonto, senza sosta. E navigando corrono seri pericoli. Capita che, muovendosi senza controllo nella rete dei social media, finiscano per stringere amicizie con persone di cui conoscono appena un nikename, spesso generico, ma che sono capaci di trascinarli nei guai. Le storie di adolescenti inquieti partono tutti dalla medesima voglia di volersi divertire, magari sentendosi “anonimi” attraverso la proliferazione di profili fake e sfociano tutte inesorabilmente in problemi seri.