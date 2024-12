Area del Savuto, vicina la riapertura della Provinciale Belsito-Piano Lago

Si avvicina la riapertura della strada provinciale Belsito-Piano Lago in doppio senso di circolazione. Sono stati avviati i lavori per il ripristino del doppio senso di circolazione, da ben sedici anni limitato ad una sola carreggiata a causa di una frana. La notizia è stata data in una nota diffusa all’esito di un sopralluogo effettuato dal presidente della Provincia, Rosaria Succurro, per una verifica sullo stato dei lavori programmati su tre interventi strategici in un tratto di dieci chilometri, dove sono in via di realizzazione due rotatorie - una a Santo Stefano di Rogliano e una a Belsito - e una paratia a Belsito, opere destinate a garantire una viabilità sicura e fluida. L’importo dei lavori è di poco inferiore al mezzo milione di euro.

Il comunicato ha spiegato che «l’intervento della paratia di pali si è reso necessario per ripristinare la viabilità a doppio senso di marcia ed è realizzato con 37 pali del diametro di 600 millimetri, posti in senso longitudinale e dieci pali posizionati in senso ortogonale. I pali, con contrafforti, sono coronati da cordoli in cemento armato, destinati ad assicurare la solidità delle opere. L’arteria rappresenta un valido by-pass al traffico sull’autostrada, nei casi di blocco del transito, come spesso è avvenuto in passato. Da qui ben si comprende la valenza strategica dell’infrastruttura per tutto il comprensorio del Savuto».