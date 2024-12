Corigliano Rossano, prendono a martellate l’auto e aggrediscono il conducente: in ospedale un 36enne

Notte di violenza ieri a Corigliano Rossano, dove si è consumato quello che sembra essere a tutti gli effetti un regolamento di conti fatto a suon di martellate e coltellate.

Tutto è avvenuto attorno alle ore 23 di mercoledì notte sulla via Provinciale, allo Scalo di Corigliano, dove alle prime luci dell’alba non è passata inosservata un’auto a bordo strada con il parabrezza quasi sfondato da quelli che in prima battuta sembravano colpi di arma da fuoco.

Invece era la cornice in cui un cittadino di nazionalità straniera di 36 anni è stato accoltellato e spedito in ospedale. A quanto si è appreso l’uomo aveva trascorso la serata assieme ad alcuni familiari e amici in una pizzeria del posto.

Una volta uscito è salito sulla sua Volksvagen Golf, ma ad un certo punto è stato inseguito e speronato da un'altra auto che l’ha costretto a sterzare e fermarsi in una piazzola.

Ad aggredire l’uomo pare sia stato un gruppo di connazionali che dopo averlo costretto a fermare la macchina hanno fatto esplodere tutta la loro violenza.

Da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, pare che prima la macchina sia stata colpita ripetutamente con un martello e dopo la furia si sia trasferita sul cittadino rumeno che è stato accoltellato. L’uomo è stato attinto da più fendenti e le sue condizioni hanno richiesto il ricovero nell’ospedale Compagna di Corigliano dove si trova tutt’ora ricoverato e sotto osservazione.