Corigliano Rossano, ustionata a causa del malfunzionamento del termocamino, 81enne muore per le gravi ferite

Non ce l'ha fatta la donna di 81 anni di Rossano, rimasta gravemente ferita a causa del malfunzionamento del termocamino all'interno della sua abitazione. La donna è deceduta infatti nella giornata di ieri nel centro grandi ustionati di Bari, dove era stata trasferita d'urgenza in elisoccorso a seguito della gravità delle ustioni riportate durante l'esplosione. Il grave incidente domestico si era verificato il 17 novembre scorso, in una delle abitazioni in via San Michele, nell'antico quartiere San Biagio, nella parte bassa dell'impianto urbano del centro storico rossanese.

L’anziana, che viveva con il figlio, al momento dell'incidente era sola in casa ed è stata colpita in pieno da un getto di acqua bollente fuoriuscito da un tubo del termocamino che in pratica le è esploso in faccia. Le urla di dolore della donna ed anche il frastuono dell'esplosione avevano richiamato l'attenzione dei vicini che avevano subito allertato i soccorsi. Sul luogo del disastro erano giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, unitamente al personale del servizio di emergenza del 118.