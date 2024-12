Ennesima notte di fiamme a Corigliano Rossano: a fuoco due mezzi. Indagini in corso

Distrutti dalle fiamme nella notte due mezzi in contrada Frasso a Rossano. Un incendio che poteva rivelarsi "esplosivo" in tutti sensi. Il rogo si è sprigionato da una vettura in uso ad un cittadino di nazionalità straniera e si è poi propagato ad un camper parcheggiato di fianco.

Sul posto ,allertati dalla polizia stradale, sono giunti i vigili del fuoco che con esperienza hanno attivato le procedure di spegnimento e messa in sicurezza dei luoghi, posto che all'interno del camper erano presenti due bombole di gas che sono state estratte in tempo per evitare esplosioni. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Sull'episodio indagano i carabinieri.