Trebisacce: riapre l'ospedale Chidichimo dopo 14 anni. Riattivato il reparto di Medicina

Ospedale: dopo quattordici lunghi anni, riapre a Trebisacce il "Guido Chidichimo". L'evento più atteso da oltre 60mila cittadini sta per diventare realtà. Detto fatto, anche stavolta la consigliera regionale Pasqualina Straface dopo anni di impegno e lotte è stata di parola.

Aveva annunciato nei giorni scorsi che entro dicembre sarebbe stato ridato il maltolto alle comunità dell'Alto jonio cosentino, e così sarà. «Con la riattivazione del Reparto di Medicina ed il riordino e l’attivazione dei servizi ospedalieri del presidio Ospedaliero di Trebisacce, deliberato dal Direttore Generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, questo territorio oggi registra un evento storico». È raggiante la Presidente della Terza commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface, esprimendo soddisfazione per questo importante risultato che si deve all’impegno e all’abnegazione del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto.

«Con il potenziamento delle risorse umane e strumentali e la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, si sono ripristinate le condizioni per garantire la riattivazione del Reparto di Medicina Generale, che disporrà di 21 posti letto ordinari, 4 posti in Day hospital ed ulteriori 4 in Day hospiral multidisciplinare». Afferiscono al Reparto di Medicina Generale, guidato dal direttore Dino Filomia, gli ambulatori presenti di Ematologia, Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva, Geriatria e Diabetologia e l'ambulatorio di Ecocolordoppler ed il Day hospital multidisciplinare, mentre i servizi di Radiologia, Cardiologia, Anestesia, il Laboratorio Analisi, l'ambulatorio di Chirurgia Generale, saranno a supporto dell’erogazione di prestazioni e consulenze interne al reparto di Medicina e del Pronto soccorso diretto dall'attento e dinamico Responsabile Giovanni Parrotta.