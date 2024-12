Montalto, Tir in trappola su via Mesca: l’appello dei residenti al Municipio

C’è un punto critico per la mobilità sul territorio. Un nodo cruciale della viabilità che torna a destare preoccupazione a chi percorre via Mesca. La Statale che collega Montalto Scalo a Taverna è un’arteria molto trafficata, curvilinea e troppo poco illuminata ed in alcuni punti restringe di troppo la sua carreggiata, fino a ostacolare il passaggio dei mezzi pesanti, mettendoli a rischio collisione. Proprio come è successo giovedì mattina, tra due camion che, percorrendo la strada in direzioni opposte, si sono scontrati. Difficili le manovre per sbloccare quel groviglio di tir con il traffico, nei due sensi di marcia, rimasto bloccato per diverso tempo, tra gli animi infuocati dei due autisti e i nervosismi degli automobilisti intrappolati. «I veicoli pesanti non possono più transitare – aggiungono alcuni residenti –, alla curva “Mesca” i veicoli pesanti che si incrociano rischiano la collisione, uno si accomoda nella cunetta di fango e l'altro entra nella proprietà privata. Il problema è serio, fate qualcosa subito per porre fine ai gravi pericoli che su queste strade andiamo in contro. Lo stiamo chiedendo da anni che ci sono troppi punti critici sulla Statale 19 che attraversa il comprensorio. Non piangiamo dopo le tragedie ma cerchiamo di prevenirle ascoltando le lamentele di noi cittadini». I residenti tornano ad appellarsi al Comune per un problema ormai datato che sembra, purtroppo non interessare a chi di competenza. «Vogliamo la messa in sicurezza di via Mesca»: è, dunque, la richiesta, chiara e precisa, che i residenti di alcune zone del territorio rivolgono alle istituzioni locali.