Riaperto l’ospedale di Trebisacce, Mundo: eravamo fiduciosi

Riapre l'Ospedale, l'annuncio tanto atteso della consigliera regionale Pasqualina Straface, è il più bel regalo che i cittadini dell'Alto jonio, potessero trovare sotto l'albero di Natale. Gongola il sindaco Franco Mundo, e arriva anche la benedizione del Vescovo Francesco Savino.

«Noi ci abbiamo creduto fin dal 2012 e abbiamo tenuto sempre accesa la fiammella della speranza. Non abbiamo mai raccontato frottole. In questi cinque mesi abbiamo ridato vigore alle istanze delle nostre popolazioni, ci siamo prodigati e abbiamo chiesto con insistenza il ripristino delle attività ospedaliere, ai quali va il nostro ringraziamento, oltrechè al presidente della Regione Roberto Occhiuto che ha mantenuto la parola». Così il sindaco Franco Mundo che da anni si è battuto per la ricopertura del "Guido Chidichimo". Questo è certamente il primo passo cui seguirà il ripristino del blocco operatorio e l' avvio della Chirurgia con i servizi previsti nella configurazione.