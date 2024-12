Rissa nella notte a Corigliano Rossano: un ferito in ospedale e un arresto

Nella scorsa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Alessandro D’Alessio, hanno arrestato, con le ipotesi delittuose di «violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale», «lesioni personali», «porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere» e «rifiuto di fornire le proprie generalità» un 38enne extracomunitario, senza fissa dimora ma che in questo periodo dell’anno aveva raggiunto dei suoi connazionali nella frazione marina di Schiavonea.

L’evento risale - per come accennato - alla notte scorsa, quando ai militari della Centrale Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano Rossano è stata segnalata una rissa tra stranieri, in corso in una via centrale della frazione marina di Schiavonea. Sul posto sono state inviate diverse pattuglie, che sono riuscite a fermare due degli extracomunitari coinvolti nei fatti segnalati. In particolare uno dei due presentava una profonda ferita inferta con un’arma da taglio sul fianco, mentre l’altro aveva delle tumefazioni al volto.