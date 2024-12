Tajani fa visita ad Occhiuto ricoverato in clinica a Cosenza dopo l'operazione al cuore

«Sono andato a trovare il presidente Occhiuto. L’ho trovato davvero in forma. Sta facendo riabilitazione. Mi sono raccomandato con lui di non tornare troppo presto al lavoro come vorrebbe fare, ma di lavorare, magari da casa, mentre conclude la convalescenza, perché, adesso, la Calabria ha bisogno di lui». A dirlo a margine di un incontro a Reggio è stato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Gli ho consigliato anche di non esagerare - ha aggiunto Tajani - ma lui è già pronto e mi ha raccontato che si collega in videoconferenza. Devo dire che l’ho trovato bene e voglioso di riprendere il lavoro. L’ho trovato veramente in fase di recupero e mi auguro che possa tornare presto al suo posto».

Il leader di Forza Italia, in Calabria per partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, ha fatto visita di prima mattina al presidente Occhiuto, ricoverato in una clinica specializzata di Cosenza dove ha iniziato un percorso di riabilitazione a seguito dell’intervento al cuore che ha subito una decina di giorni addietro nell’ospedale policlinico Renato Dulbecco di Catanzaro. A dare notizia dell’incontro sul suo profilo X è stato lo stesso Occhiuto, che è vice segretario nazionale del partito azzurro, apparso sorridente in una foto con il ministro Tajani.