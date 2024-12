Bisignano, il pastore tedesco si trova in Germania: chiesta la verità sul cane Rex

La storia di Rex, un cane pastore tedesco, è un racconto di dolore, speranza e determinazione che ha coinvolto Elvira, la sua padrona, e sua figlia Marika, per oltre sette anni. La vicenda ha avuto inizio quando Elvira, residente a Bisignano, ha deciso di trasferirsi in Germania, portando con sé il suo amato cane Rex. Dopo qualche mese di adattamento, a causa di impegni personali, Elvira ha dovuto affidare temporaneamente il cane a una struttura di Passau, convinta si trattasse di una pensione per animali.

Purtroppo, non parlando tedesco, si è trovata a fare affidamento su una struttura che, invece di prendersi cura di Rex, lo ha destinato a un canile. Quando Elvira ha scoperto la verità, ha cercato immediatamente di recuperare il suo cane, ma Rex era ormai scomparso. Inizialmente, non c’erano tracce, ma Elvira non ha mai perso la speranza, continuando la ricerca. Passano gli anni, ma nessuna notizia sul cane. Tuttavia, qualche mese fa, un annuncio di adozione fa riemergere la speranza: Elvira riconosce Rex nella foto e decide di indagare. Rivolgendosi alla struttura e alle autorità tedesche, scopre con incredulità che il cane sarebbe stato soppresso, in quanto ritenuto pericoloso.

Ma l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) prende a cuore il caso e, dopo un’accurata indagine, scopre che Rex non è mai stato trasferito legalmente ad altri e risulta ancora intestato a Marika. Questo solleva dubbi sulla versione ufficiale data dalla struttura tedesca. Gli animalisti dell’Aidaa, convinti che la verità debba emergere, hanno deciso di intervenire presentando una denuncia penale alle autorità italiane e tedesche, per cercare di fare luce sul destino di Rex. Sostengono che Elvira abbia il diritto di riavere il suo cane e, se dovesse emergere che Rex è stato soppresso illegalmente, si batteranno affinché chi ha causato tutto ciò risponda penalmente. La battaglia per la giustizia continua: Rex deve tornare a casa.