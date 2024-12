Corigliano Rossano, genitore aggredisce Giuseppe Morfù ex calciatore e allenatore di calcio del figlio: 25 giorni di prognosi

Giuseppe Morfù, ex calciatore professionista e ora allenatore di calcio, è stato vittima di un'aggressione violenta avvenuta ieri presso la scuola calcio di contrada Frasso, a Corigliano Rossano. Secondo le ricostruzioni, l'episodio è scaturito da un diverbio con un genitore che non concordava con la posizione assegnata al figlio durante un allenamento. L'aggressore avrebbe sferrato un pugno in faccia a Morfù, proseguendo con calci e ulteriori colpi, causando la frattura della mandibola e una prognosi di 25 giorni. Morfù si recherà presto dai carabinieri per formalizzare la denuncia.

Giuseppe Morfù è una figura nota nel calcio regionale e nazionale. Dopo la carriera da giocatore, si è dedicato all'allenamento, collaborando con diverse realtà calcistiche, tra cui l'ASD Academy Rossano, società affiliata all'Avellino.

Le autorità stanno indagando sull'episodio, e il caso ha destato forte indignazione nella comunità locale, sottolineando la necessità di maggiore tutela per i professionisti impegnati nell'educazione sportiva dei giovani.