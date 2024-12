Cosenza, inaugurata la nuova palestra del Liceo Scientifico Scorza

Oggi si è svolta l’inaugurazione della nuova palestra del Liceo Scientifico Scorza, un evento atteso con entusiasmo da studenti, docenti e famiglie. La cerimonia ha visto la partecipazione della Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, che ha espresso la sua soddisfazione per il completamento di questo importante progetto.

«Nel cuore della città di Cosenza, oggi spalanchiamo le porte della nuova palestra del Liceo Scorza, più bella, più colorata ma soprattutto più sicura per i lavori di adeguamento sismico alle nuove normative vigenti. Non c’è cosa più bella ed emozionante, per un Presidente di Provincia, di inaugurare nuovi spazi dedicati ai giovani dove poter svagare e divertirsi praticando sport» - ha dichiarato la Presidente della Provincia, aggiungendo che «dopo aver inaugurato qualche mese fa in questo stesso istituto l’Aula Magna, continuiamo con i tagli dei nastri con la certezza che tanti altri ne seguiranno perché tanti sono i cantieri che abbiamo aperto e che presto concluderemo. Divertitevi ragazzi perché è vostro tempo!»