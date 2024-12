Cosenza, scompare improvvisamente il luogotenente della Polizia Municipale Carmine Michele Guzzo

“Una notizia che ci ha letteralmente sconvolti e che non avremmo mai voluto apprendere. La famiglia del Comune di Cosenza e quella dei vigili urbani piangono l'improvvisa scomparsa del luogotenente della Polizia municipale, Carmine Guzzo, 54 anni, venuto a mancare questa mattina a causa di un malore occorsogli mentre prestava servizio nella sede del Comando di via Bendicenti”.

Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso nel commentare la notizia dell'improvvisa scomparsa del luogotenente Guzzo, conosciuto negli ambienti della Polizia Municipale come Michele, oltre che con il suo vero nome, Carmine.

“Il Sindaco Franz Caruso che immediatamente, dopo l'accaduto, si è recato in via Bendicenti al Comando della Polizia Municipale, ha espresso il suo personale cordoglio e quello di tutta l'Amministrazione comunale, manifestando vicinanza alla moglie di Carmine Guzzo, Germana Altomare, anche lei nella Polizia Municipale, e al giovane figlio. Un commosso pensiero il primo cittadino ha rivolto anche alla sorella di Carmine Guzzo, Loredana, che fa parte sempre del Corpo della Polizia locale. “Quel che è successo – ha detto inoltre il Sindaco Franz Caruso – è un tristissimo accadimento che priva il Comune di Cosenza e tutta la Polizia municipale di un gran lavoratore, una persona perbene, ben voluta da tutti, dalla grande disponibilità e sempre sorridente. Carmine (Michele) Guzzo – ha proseguito il primo cittadino- è stato un uomo pieno di grandi attenzioni sia nei confronti della famiglia – è stato padre e marito esemplare – ma anche verso i colleghi, nei confronti dei quali era di una generosità infinita”. Entrò in servizio al Comune di Cosenza il 6 marzo del 1995, Sindaco Giacomo Mancini. Dopo alcuni anni alla viabilità, era stato assegnato all'ufficio riscossioni e cassa, presso il Comando di via Bendicenti, ufficio del quale era responsabile. Il padre, Vittorio Guzzo, tutt'ora vivente, è stato un ex maresciallo dei vigili urbani, adesso in pensione.