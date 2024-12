La denuncia-choc del sindaco di Diamante Ordine: “Appostato sotto casa da due persone sospette”

Un episodio inquietante ha visto protagonista il sindaco di Diamante, Achille Ordine. Questa mattina, il primo cittadino ha condiviso un episodio di intimidazione ai suoi danni sui social, suscitando preoccupazione e solidarietà nella comunità.

Secondo quanto riportato dal sindaco stesso, due individui non meglio identificati hanno atteso lungamente nei pressi del suo portone, probabilmente per un incontro. Ordine ha descritto l'insistenza dell'attesa come una chiara indicazione che non si trattava di una visita cordiale.

Il post del sindaco

"Questa mattina due individui non meglio identificati hanno atteso lungamente, nei pressi del mio portone, che uscissi di casa, per recarmi al lavoro. L’insistenza dell’attesa mi lascia immaginare che non stessero lì per portarmi i loro auguri di Natale anche se non avuto il piacere di incontrarli per chiedere loro i motivi della loro visita. A tutela della incolumità mia e della mia famiglia provvederò, prudenzialmente, a segnalare l’episodio alle autorità competenti. Una cosa è certa. Se qualcuno ritiene, con questi gesti, di potermi intimorire evidentemente non mi conosce bene".