Ospedale di Paola da giorni sprovvisto di reagenti, le rassicurazioni della consigliera Mannarino: “Emergenza rientrata”

Da giorni in ospedale a Paola erano assenti i reagenti. E per tale motivo non era possibile effettuare alcuni esami di laboratorio. Nel merito il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Sabrina Mannarino, a seguito della situazione rappresentata da diversi cittadini paolani, circa la carenza e la diminuzione delle prestazioni laboratoriali dell’Ospedale “San Francesco”, si è impegnata a risolvere tempestivamente questa problematica accertandosi con il direttore sanitario Antonio Figlino e il direttore dello Spoke Paola- Cetraro, Ercole Cosentino. “Voglio rassicurare – spiega l’esponente di Fdi - i cittadini che dalla giornata di oggi verranno forniti i reagenti dalla ditta fornitrice e quindi gli esami di laboratorio previsti nel nosocomio paolano potranno essere nuovamente eseguiti. Gli esami chimico-fisici e morfologici torneranno ad essere erogati correttamente e conseguentemente, comunico che abbiamo ristabilito la piena operatività dell’Ospedale di Paola.

Sabrina Mannarino, fin dal suo insediamento in Regione, ha sempre risposto tempestivamente alle esigenze manifestate dai cittadini del Tirreno cosentino.