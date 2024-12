Paola, al maresciallo in congedo Elio Rocca è stato conferito il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica

Al maresciallo in congedo Elio Rocca è stato conferito l’importante e prestigioso riconoscimento di Cavaliere della Repubblica.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si è svolta in Prefettura alla presenza del Prefetto, Rosa Maria Padovano. Alla manifestazione ha preso parte il sindaco Giovanni Politano e il correttore provinciale del minimi padre Francesco Maria Trebisonda.

"L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - spiega Politano - è un riconoscimento di cui andar fieri, che è stato riconosciuto al Maresciallo in congedo Elio Rocca per il suo alto impegno professionale e sociale e per la sua condotta di vita, che lo ha reso benemerito nei confronti della nostra Repubblica.

La Città di Paola è grata a Rocca. Siamo riconoscenti, anche e soprattutto per l’impegno e per la dedizione che ha svolto durante i suoi anni al servizio dello Stato ed oggi, al servizio di un costante e quotidiano impegno sociale che rappresenta, sicuramente, un esempio più che positivo per le nuove generazioni".