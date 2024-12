Castrovillari, si spacciano per carabinieri per truffare due pensionati

Anziani nuovamente nel mirino degli sciacalli. Una coppia di coniugi pensionati della città del Pollino, infatti, è riuscita a scampare ad una truffa-furto in piena regola: ignoti si sono spacciati per militari dell'Arma ed hanno provato a convocarli, ad un orario prestabilito, in caserma con la scusa di dover firmare alcuni documenti urgenti. I truffatori, consci delle abitudini dei due anziani, hanno anche richiesto i numeri dei cellulari. Giusto per non incappare in particolari inconvenienti.

La strana “convocazione” non è passata sotto il naso dei due coniugi, i quali hanno immediatamente contattato i loro figli. È seguita altra telefonata dal numero d’emergenza dell'Arma dei Carabinieri: sono bastati pochi istanti per capire che si trattava di un raggiro in piena regola. L'obiettivo era sostanzialmente quello di allontanarli dal loro domicilio. L'orario prestabilito avrebbe concesso il via libera nel loro appartamento. Tutto per alleggerirlo nel periodo di Natale. Un'operazione che non è andata a buon fine, tanto che si è subito proceduto al deposito di una formale denuncia ai Carabinieri del capitano Michelangelo Iocolo.