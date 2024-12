Corigliano Rossano, strage dei pini in piazza. In campo Verdi e Wwf

Anche il partito di Europa Verde Verdi in campo in difesa dei pini di pazza caduti di Nassiriya. Tiene banco la vicenda relativa al futuro degli alberi di pino della piazza sul lungomare di S. Angelo a Rossano interessata in questi giorni dall’avvio dei lavori di riqualificazione. Dopo la denuncia dei consiglieri di minoranza Piero Lucisano e Giancarlo Bosco, arriva la precisazione del partito ambientalista, chiamato in causa dai due consiglieri, che fa sapere come contestualmente ai video social dei consiglieri di opposizione il referente del partito Giuseppe Campana, anche lui sul posto, si era già attivato presso gli uffici comunali per bloccare il taglio dei pini e suggerire una soluzione.

«In qualità di referente del partito Europa Verde Verdi, scrive Campana in una nota inviata al sindaco, all’assessore all’ambiente e al comando dei vigili urbani, stiamo ricevendo tantissime telefonate da parte di cittadini per via del taglio degli alberi che sta presso Piazza Nassiriya sul lungomare Sant’Angelo». Campana annuncia di aver subito attivato il capogruppo consiliare del proprio partito, Giovanni Battista Leonetti, con il quale ci si è interrogati sul motivo per cui non sia stata presa in considerazione la proposta avanzata dal Wwf Corigliano Rossano, ovvero quella di poter spostare gli alberi presso l’oasi della legalità presente sempre sul lungomare Sant’Angelo.