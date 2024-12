Da anni senz’acqua potabile. Polemiche ai Laghi di Sibari

La situazione dell’acqua potabile nei Laghi di Sibari continua a essere un tema caldo, alimentato da emergenze irrisolte e scontri politici che si intrecciano con le difficoltà tecniche e amministrative. Le immagini pubblicate in queste ore sui social gettano luce su un problema che sembra avere radici profonde, risalendo addirittura agli anni precedenti al 2020. Alcuni residenti, attraverso i commenti sui social, testimoniano che le problematiche legate alla qualità dell’acqua erano presenti anche prima del 2020.

Tra le immagini pubblicate, particolare rilievo assumono quelle scattate nel Complesso Le Conchiglie nel 2022. Un dettaglio non irrilevante, visto che proprio in quel periodo il responsabile era una figura ora nota per le sue critiche all’attuale amministrazione. La questione ha assunto una chiara connotazione politica, con accuse di strumentalizzazioni e omissioni. Ci si chiede, infatti, se in passato siano stati segnalati i problemi alle autorità competenti con la stessa tempestività con cui oggi si punta il dito contro l’amministrazione comunale, in carica da appena tre mesi. L’attuale amministrazione ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere una situazione definita “drammatica” e aggravata da anni di gestione inefficace.