Mega blitz a Corigliano Rossano, due milioni di fuochi d'artificio sequestrati dai finanzieri

I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno sequestrato quasi 2 milioni di fuochi d’artificio pericolosi in un deposito illegale situato nella zona collinare del Comune di Corigliano-Rossano. Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Castrovillari.

L’operazione è scaturita da un’indagine avviata in seguito all’arresto, lo scorso mese, di un soggetto trovato in possesso di fuochi d’artificio illegali assimilabili a ordigni esplosivi. Le investigazioni hanno portato alla scoperta di un ulteriore deposito abusivo, contenente circa 15 tonnellate di materiale esplodente già pronto per la vendita in vista delle festività natalizie.

Durante il controllo, il titolare del deposito non è stato in grado di fornire le autorizzazioni necessarie per la detenzione e la vendita dei fuochi. Gli artificieri della Polizia di Stato di Catanzaro, intervenuti sul posto, hanno collaborato al sequestro del materiale, considerato un grave rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una deflagrazione accidentale, infatti, avrebbe potuto causare danni devastanti a persone e cose.