Terrore a Lattarico, donna aggredita dal marito al culmine di un litigio

Nella notte un episodio di violenza domestica ha sconvolto il piccolo Comune di Lattarico. Un uomo di 38 anni, durante un litigio con la giovane moglie, l’ha aggredita procurandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Stanca delle continue vessazioni, la donna ha chiamato il numero unico di emergenza 112, richiedendo l’intervento dei carabinieri. Gli agenti delle stazioni di Rose e Lattarico sono giunti immediatamente sul posto, trovando la vittima in uno stato di forte agitazione. Dopo aver raccolto la denuncia, i militari hanno arrestato il marito per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è ai domiciliari in un’abitazione distante da quella coniugale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il successivo intervento del GIP ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie, con l’obbligo del braccialetto elettronico per garantirne il rispetto.

Si sottolinea che, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, il 38enne è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva. Questo per garantire un diritto di cronaca in linea con quanto previsto dalla Costituzione.